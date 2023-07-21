Має чудовий вигляд: "Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо з оголеним животом прогулялася Нью-Йорком

31-річна модель і акторка обрала для свого виходу лук із пікантним акцентом.

"Міс Всесвіт-2012" Олівія Калпо потрапила в об'єктиви папараці під час прогулянки вулицями Нью-Йорка.

Модель мала чудовий вигляд в образі total black. На ній були широкі штани і кроптоп із горловиною та без рукавів. На Олівії не було бюстгальтера, тож крізь тканину, яка просвічувалася від спалахів фотокамери, були помітні її соски.

Олівія Калпо / Фото: Getty Images

У такому луку Калпо похизувалася оголеним пласким животом і тонкою талією.

Аутфіт модель доповнила чорними босоніжками, чорною сумочкою, золотим широким браслетом і масивними золотими сережками. Волосся вона зібрала у хвіст і зробила макіяж із чорними стрілками і ніжно-рожевим блиском на губах.

Нагадаємо, Олівія Калпо на червоній доріжці у Каннах з'явилася у кутюрній сукні Miss Sohee, яка складалася із чорного обтислого верху, усипаного стразами внизу, і пишної блакитної спідниці.

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