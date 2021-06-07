Має чудовий вигляд: молода мама Ельза Госк показала фігуру в бікіні

Модель ніжиться на сонці.

32-річна шведська топ-модель і один з "ангелів" Victoria's Secret Ельза Госк любить проводити час на свіжому повітрі і засмагати. Під час такого проведення часу вона обов'язково робить багато фотографій, які потім показує в своєму фотоблогу.

Ельза засмагала в компанії свого бойфренда і батька її дочки Тома Дейлі, а також відомої американської стилісткі Елізабет Салсер.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

На Госк було біле бікіні, яке ефектно підкреслювало пишні груди моделі. Пляжний образ зірки доповнювали строкате намисто на шиї і панамка з квітковим принтом. Свою маленьку доньку Тууліккі Ельза одягла в лляний костюм.

Ельза Госк / Instagram Ельзи Госк

Фігура моделі має чудовий вигляд, хоча після пологів минуло лише 3,5 місяці.

Нагадаємо, раніше Ельза Госк демонструвала образ в одній з найтрендовіших суконь цього сезону — молочному вбранні з відкритим животом і зав'язками від бренду Christopher Esber.

Образи вагітної Ельзи Госк (25 фото)

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