Має чудовий вигляд: Пенелопа Крус з'явилася на фотоколі в розкішному міні від Chanel

Зірка зачарувала новим вбранням.

Пенелопа Крус продовжує рекламувати свою нову роботу — фільм "Паралельні матері". За свою гру в цій картині акторка отримала нагороду "Найкраща жіноча роль" на Венеційському кінофестивалі цього року.

У п'ятницю, 8 жовтня, в Нью-Йорку відбувся показ цього фільму в межах місцевого кінофестивалю, а перед ним був організований фотокол з зірками і творцями стрічки. Пенелопа з'явилася перед камерами в чорній мінісукні від Chanel, розшитій лелітками. Ззаду вбрання прикрашав фатіновий "хвіст".

Пенелопа Крус / Associated Press

Свій образ акторка доповнила чорними босоніжками, зачіскою "вулик" і нюдовим макіяжем.

Пенелопа Крус / Associated Press

Фільм розповідає історію двох жінок, які зустрічаються в лікарняній палаті під час пологів. Вони обидві самотні і випадково завагітніли. Яніс — доросла жінка і ні про що не шкодує. Іншу героїню звуть Ана, вона юна і налякана. Життя героїнь буде перебігати паралельно, поки вони виховують дітей і змінюються під впливом часу та обставин.

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Пенелопа Крус в Каннах (7 фото)

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