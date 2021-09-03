Має чудовий вигляд: президентка Словаччини підкреслила схудлу фігуру елегантною сукнею

Зузана Чапутова у красивому аутфіті зустрілася з президентом Німеччини.
Президентка Словаччини Зузана Чапутова зустрілася з президентом Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром, який прибув до Братислави з робочим візитом.
Чапутова опублікувала в Instagram світлини із зустрічі.
Там вона постала в елегантному луці. Глава держави одягла чорну сукню по фігурі складного крою, з білим коміром та білими вставками. Вбрання чудово підкреслило схудлу фігуру президентки.
Сукню Зузана скомбінувала з чорними туфлями. Волосся вона зібрала в елегантну зачіску, випустивши спереду пасма, зробила ніжний макіяж і прикрасила вуха лаконічними сережками-цвяшками.
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