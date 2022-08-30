Має приголомшливий вигляд: схудла Ребел Вілсон сходила зі своєю дівчиною на тенісний турнір

Рожевий - один із улюблених кольорів зірки, тому в її гардеробі досить багато вбрань у цьому відтінку.

У Нью-Йорку стартував "Відкритий чемпіонат США з тенісу", на якому окрім зірок спорту також з'явилося багато інших публічних особистостей: моделей, акторів і політиків. Зокрема багато хто з них прийшов подивитися на гру суперзірки тенісу Серени Вільямс, адже цей чемпіонат стане для неї останнім - спортсменка завершує кар'єру.

На трибунах фотографи помітили австралійсько-американську акторку Ребела Вілсон. Зірка, яка нещодавно кардинально змінила свою зовнішність схуднувши, обрала для спортивного заходу рожевий комплект від бренду Courrèges, який складався із сукні до колін та жакету.

Доповнили образ акторки бежеві туфлі та чорна сумка Hermes.

Ребел Вілсон / Фото: Getty Images

Дівчина Ребел на ім'я Рамона Агрума одягла чорну сукню з білим коміром від Alessandra Rich та аксесуарами від Chanel.

Ребел Вілсон і Рамона Агрума / Фото: Getty Images

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