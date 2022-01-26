Має чудовий вигляд: схудлу Ребел Вілсон сфотографували в Лос-Анджелесі

Багато років Ребел страждала від гормонального дисбалансу, а також заїдала стрес. Однак одного дня вона вирішила фізично змінитися і трансформувати своє життя.

2020 року австралійсько-американська акторка Ребел Вілсон вирішила кардинально змінити своє життя і зовнішність, щоб бути здоровішою, щасливішою і мати можливість народити дитину. Актриса вирішила схуднути і досягла в цьому неймовірних успіхів, адже скинула понад 30 кілограмів.

Своєї зовнішності вона ніколи не соромилася і не комплексувала, тим паче що образ "дурненької товстунки" в кіно приносив їй мільйони доларів. Зараз, після величезної роботи над собою акторка має чудовий вигляд і днями її сфотографували на вулиці у Лос-Анджелесі. Зірка була одягнена у шкіряні лосини, черевики, чорну кофту з сіткою та червоний бомбер Balmain. Волосся вона зібрала скранчем, а на обличчі зробила дуже легкий макіяж. У руці комедійної зірки була велика чорна сумка.

Ребел Вілсон / Getty Images

Протягом всього схуднення Ребел ділиться своїми думками та успіхами з шанувальниками у Instagram. Вона сподівається, що її трансформація може допомогти комусь повірити в себе, почати займатися спортом і теж наважиться позбутися зайвої ваги.

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