Має чудовий вигляд: Торі Спеллінг срібною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

49-річна Торі Спеллінг продемонструвала підписникам в Instagram свій новий гламурний аутфіт, яким поповнила гардероб.

Акторка позувала у срібній мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Лук Торі доповнила бежевими колготами в сітку і срібними ботильйонами на шпильках.

Спеллінг зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями. На руках у неї було безліч каблучок, а на волоссі – шпилька з камінням. Вона мала прекрасний вигляд.

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, раніше Торі продемонструвала образ у червоному комбінезоні з блискітками, штанями-кльош і спокусливим декольте.

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