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Має чудовий вигляд: Торі Спеллінг срібною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

Має чудовий вигляд: Торі Спеллінг срібною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
65
Час на прочитання
1 хв
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Має чудовий вигляд: Торі Спеллінг срібною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" похизувалася обновкою.

49-річна Торі Спеллінг продемонструвала підписникам в Instagram свій новий гламурний аутфіт, яким поповнила гардероб.

Акторка позувала у срібній мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг
Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Лук Торі доповнила бежевими колготами в сітку і срібними ботильйонами на шпильках.

Спеллінг зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями. На руках у неї було безліч каблучок, а на волоссі – шпилька з камінням. Вона мала прекрасний вигляд.

Торі Спеллінг / © Instagram Торі Спеллінг
Торі Спеллінг / Фото: Instagram Торі Спеллінг

Нагадаємо, раніше Торі продемонструвала образ у червоному комбінезоні з блискітками, штанями-кльош і спокусливим декольте. 

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Дата публікації
Перегляди
65
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