Має чудовий вигляд: Торі Спеллінг срібною мінісукнею підкреслила струнку фігуру

Зірка популярного у 90-х телесеріалу "Беверлі-Гіллз, 90210" похизувалася обновкою.
49-річна Торі Спеллінг продемонструвала підписникам в Instagram свій новий гламурний аутфіт, яким поповнила гардероб.
Акторка позувала у срібній мінісукні, яка чудово підкреслила її струнку фігуру.
Лук Торі доповнила бежевими колготами в сітку і срібними ботильйонами на шпильках.
Спеллінг зробила ідеально рівне укладання, насичений макіяж і прикрасила вуха сережками-кільцями. На руках у неї було безліч каблучок, а на волоссі – шпилька з камінням. Вона мала прекрасний вигляд.
Нагадаємо, раніше Торі продемонструвала образ у червоному комбінезоні з блискітками, штанями-кльош і спокусливим декольте.
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