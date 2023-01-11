Має чудовий вигляд: вагітна двійнятами 48-річна Гіларі Свонк вийшла у світ

Під час позування фотографам вона мило і любляче тримала руками свій круглий живіт.

Зірка фільму "Крихітка на мільйон" 48-річна акторка Гіларі Свонк зараз вперше вагітна. Вже відомо, що знаменитість та її чоловік Філіп Шнайдер чекають близнюків, які мають з'явитися на світ у квітні цього року.

Цікаво, що датою пологів призначено 16 квітня, саме цього дня народився і батько акторки Стівен Майкл Свонк, який помер 2021 року.

Учора зірка з'явилася на церемонії "Золотий глобус", яка минула у Лос-Анджелесі. Для заходу знаменитість обрала красиву і досить лаконічну сукню від бренду Prada смарагдового відтінку з глибоким V-подібним декольте.

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

Окрасою вбрання стали два чорні банти на плечах, які красиво довгими стрічками перетворювалися на шлейф. Доповнили образ вечірня зачіска, макіяж та сережки із зеленим камінням.

Гіларі Свонк / Фото: Associated Press

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