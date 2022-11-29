Має чудовий вигляд: зірка "Аватара" Зої Салдана продемонструвала три розкішні образи

Кожен образ був добре продуманий і чудово підкреслював фігуру зірки.

Зараз у акторки Зої Салдани дуже насичений графік, оскільки зовсім нещодавно вийшов романтичний серіал за її участю "З нуля", а також у грудні заплановано прем'єру другої частини фільму "Аватар", де вона знову з'явиться.

Саме тому акторка лише за кілька днів встигла відвідати кілька популярних шоу Америки та продемонструвати ефектні образи.

Особливо привернуло увагу її вечірнє вбрання з дуже глибоким декольте від бренду Michael Kors. Вперше ця сукня з лелітками була представлена брендом у колекції весна-літо 2023 року.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

Доповнили образ пучок балерини, лаконічні прикраси та босоніжки з ремінцями. Це вбрання вона обрала для програми "Нічне шоу з Джиммі Фелоном".

Також акторка відвідала шоу Good Morning America, де продемонструвала total look від бренду Gucci. На ній була червона спідниця, біла сорочка та оверсайз жакет-пальто.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

І третій її образ було підібрано для денного токшоу The View. На зірці був атласний костюм із кофти та спідниці лавандового відтінку від бренду Lafayette 148, який доповнили слінгбеки від Christian Louboutin та чорне пальто.

Зої Салдана / Фото: Getty Images

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