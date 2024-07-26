Має чудовий вигляд: зірка "Беверлі-Гіллз" Дженні Гарт у джинсовому комбінезоні з'явилася у Нью-Йорку

Дженні Гарт у вбранні з деніму вийшла на прогулянку.
Зірка телесеріалу 90-х "Беверлі-Гіллз, 90210" Дженні Гарт потрапила до об'єктивів папараці у Нью-Йорку. Зірка мала чудовий вигялд
Акторка продемонструвала повсякденний образ у чорному комбінезоні з деніму. Вбрання мало прямі штани, V-подібний виріз, пояс на талії і накладні кишені на грудях.
Аутфіт Дженні доповнила білими кросівками і білою місткою сумкою. Вона зробила хвилясте укладання, макіяж із акцентом на очах, шию вона прикрасила золотими ланцюжками з підвісками, а руки – золотими браслетами і каблучкою з великим каменем.
Нагадаємо, Дженні Гарт відвідала захід "Літній день Raffaello" у Берліні. Для такої події вона обрала різнокольорову сукню по фігурі з оголеними плечами, пікантним декольте і рюшами.
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