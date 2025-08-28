Має чудовий вигляд: 55-річна Наомі Кемпбелл показала фото у купальнику з рюшами

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл поділилася в Instagram новою світлиною з відпочинку на острові Ібіца.

Цього разу супермодель постала у милому купальнику кремового відтінку з рюшами, у якому вона продемонструвала підтягнуту фігуру і стрункі ноги.

Наомі розпустила волосся, накрутила його в локони і зробила манікюр із акцентним бірюзовим кольором, який натякав на колір Середземного моря. Вона одягла на обличчі сонцезахисні окуляри у черепаховій оправі, прикрасила вуха сережками, шию — ланцюжком із підвіскою, руки — безліччю браслетів, ноги — золотими браслетами і релаксувала біля басейну, фотографуючись.

