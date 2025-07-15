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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
411
Час на прочитання
1 хв

Має чудовий вигляд: 57-річна Карла Бруні блиснула фігурою у купальнику

Зірка опублікувала відео в Мережі, яке викликало захоплення у її фоловерів.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Карла Бруні

Карла Бруні / © Associated Press

57-річна італо-французька модель, співачка, акторка та колишня перша леді Франції — Карла Бруні — опублікувала у своєму Instagram відео, на якому приміряла декілька купальників.

Зірка позувала у чорному купальнику з вирізом на грудях, у чорному з принтом polka dot, а також у рожевому без бретельок. У коментарях під відео фоловери моделі написали захоплені коментарі, що не дивно, адже вона має приголомшливий вигляд.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла у своїх інтерв’ю стверджує, що не схиблена на спорті та дієтах — її підхід до тіла, як і до всього іншого, «інтелігентний і по-французьки розслаблений». Вона не сидить на дієтах, але їсть трохи та усвідомлено. Любить італійську та французьку кухню, вино, сир, хліб, але у помірних кількостях. «Я не обмежую себе, але завжди знаю, коли зупинитися», — зізнається модель. Бруні п’є багато води, уникає солодких напоїв та міцного алкоголю. Віддає перевагу йозі, пілатесу і плаванню, багато ходить пішки.

Раніше Карла показувала фото з тренування з пілатесу, а також відео із занять на пілоні.

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Карла Бруні / © Instagram Карлы Бруни

Нагадаємо, Карла Бруні в обтислій чорній сукні з прозорими рукавами відвідала Єлисейський палац.

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Дата публікації
Кількість переглядів
411
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