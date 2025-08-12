Має чудовий вигляд: 59-річна супермодель Сінді Кроуфорд позувала в купальнику на пляжі

Сінді Кроуфорд / © Getty Images

59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram нові фото, зроблені на пляжі.

Зірка подіумів позувала в чорному суцільному купальнику і білій сорочці. Супермодель має приголомшливий вигляд. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу і в 90-х навіть випустила декілька культових відеопрограм з тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими зараз.

Майже через 30 років Сінді продовжує приділяти велику увагу спорту — секрет її фігури полягає в поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування і здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом не менше 3-4 разів на тиждень.

