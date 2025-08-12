- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 232
- Час на прочитання
- 1 хв
Має чудовий вигляд: 59-річна супермодель Сінді Кроуфорд позувала в купальнику на пляжі
Зірка показала фото з відпочинку в Мережі.
59-річна американська зірка і одна з супермоделей 90-х — Сінді Кроуфорд — опублікувала у своєму Instagram нові фото, зроблені на пляжі.
Зірка подіумів позувала в чорному суцільному купальнику і білій сорочці. Супермодель має приголомшливий вигляд. Це й не дивно, адже вона велика прихильниця фітнесу і в 90-х навіть випустила декілька культових відеопрограм з тренуваннями, які одразу стали дуже популярними, та й залишаються такими зараз.
Майже через 30 років Сінді продовжує приділяти велику увагу спорту — секрет її фігури полягає в поєднанні регулярних тренувань, збалансованого харчування і здорового способу життя. Модель стверджує, що займається спортом не менше 3-4 разів на тиждень.
Раніше, нагадаємо, супермодель Сінді Кроуфорд у мінішортах і капелюсі покаталася на сапборді.