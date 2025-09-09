ТСН у соціальних мережах

244
1 хв

Має чудовий вигляд: 67-річна Шерон Стоун позувала в купальнику з анімалістичним принтом

Акторка поділилася фото з відпочинку.

Юлія Кудринська
Шерон Стоун

Шерон Стоун / © Associated Press

67-річна американська акторка та продюсерка — Шерон Стоун — потішила шанувальників новим знімком в Instagram. Зірка позувала на борту катера. На ній був білий суцільний купальник з анімалістичним принтом і сонцезахисні окуляри.

/ © Шерон Стоун/Instagram

© Шерон Стоун/Instagram

«Прекрасний день на воді в Лос-Анджелесі. Боже, благослови Америку», — написала акторка під фото. Зірка має чудовий вигляд. Поруч із нею на сидінні лежить біла мереживна пляжна сумка з вишитим червоним написом Roma.

Раніше, нагадаємо, Шерон Стоун позувала для глянцю в луці від львівського бренду. Вона стала головною зіркою літнього випуску журналу Vogue Adria, а в інтерв’ю виданню розповіла про нові проєкти, про те, чому вона досі вірить у кращий світ, і про свій перехід від акторства до мистецтва.

244
