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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
111
Час на прочитання
1 хв

Має чудовий вигляд: Ліндсей Лохан показала селфі без макіяжу

Акторка продемонструвала свою природну красу.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ліндсей Лохан

Ліндсей Лохан / © Инстаграм Линдсей Лохан

38-річна американська акторка Ліндсей Лохан опублікувала у своєму Instagram серію різноманітних фото, зроблених останнім часом, щоб показати шанувальникам, чим вона займається у звичайному житті.

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

На одному із фото вона позувала зовсім без макіяжу. Акторка має приголомшливий вигляд. Це відповідь усім хейтерам, які стверджували, що Ліндсей вдалася до допомоги пластичної хірургії і стала не схожа на себе.

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

Лохан показала і свого сина Луайя, який грає на гірці і з мильними бульбашками, які запускав його батько. Нагадаємо, 2022 року актриса вийшла заміж за арабського фінансиста Бадера Шамаса, з яким познайомилася у 2019 році. У липні 2023-го у них народився син. Нині вони живуть у Дубаї.

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

/ © Инстаграм Линдсей Лохан

© Инстаграм Линдсей Лохан

Опублікувала Ліндсей та селфі зі своїм молодшим — 28-річним — братом, якого звуть Дакота. Зараз він розвиває свою модельну та акторську кар’єру. Вона активно підтримує брата та ділиться його успіхами у соцмережах.

Ліндсей Лохан із братом Дакотою / © Инстаграм Линдсей Лохан

Ліндсей Лохан із братом Дакотою / © Инстаграм Линдсей Лохан

Раніше, нагадаємо, Ліндсей Лохан приміряла ефектне вбрання під час фотосесії для журналу Vogue Czechoslovakia.

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Дата публікації
Кількість переглядів
111
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