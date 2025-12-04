ТСН у соціальних мережах

Має чудовий вигляд: топмодель Жасмін Тукс похизувалася фігурою через місяць після пологів

Наприкінці жовтня американка народила свою другу дитину.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

34-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret — Жасмін Тукс — вдруге стала мамою 28 жовтня, у неї народився син, якого назвали Матео. Невдовзі після пологів вона з чоловіком і дітьми влаштували першу спільну фотосесію.

Жасмін Тукс із чоловіком і дітьми / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс із чоловіком і дітьми / © Instagram Жасмін Тукс

І ось через місяць після пологів Жасмін вирішила показати свою фігуру в обтислій спортивній формі. Вона позувала в топі і лосинах. На її пальці була каблучка з величезним каменем, а на руці — годинник у вигляді змії від Bvlgari.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Вигляд Тукс має просто чудовий. Зазначимо, модель і її чоловік — виконавчий директор Snapchat, син віце-президента Еквадору Гуан Девід Борреро — виховують також 2,5-річну доньку Мію Вікторію.

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / © Instagram Жасмін Тукс

Раніше, нагадаємо, Жасмін Тукс, будучи на 9-му місяці вагітності, відкрила легендарне шоу Victoria’s Secret і вийшла на подіум у лаконічній атласній спідній білизні гарного відтінку капучино і сукні-сітці з великими намистинами. А її крилами цього разу були зовсім не крила, а велика декорація у вигляді мушлі. У цьому образі Жасмін нагадувала картину італійського художника Сандро Боттічеллі «Народження Венери».

Жасмін Тукс / © Associated Press

Жасмін Тукс / © Associated Press

Жасмін Тукс в купальниках (26 фото)

