Має чудовий вигляд: Єва Лонгорія позувала в кроптопі та лосинах після тренування

50-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — поділилася у своєму Instagram відео з занять спортом, яким вона займається регулярно — він уже став невід’ємною частиною її щоденної рутини.

Зірка застрибує на тумбу. Це універсальна вправа з кросфіту, яка розвиває силу ніг, тренує витривалість і координацію, також є високоінтенсивною, а отже, калорійовитратною.

Після тренування Єва зробила селфі. Вона позувала в кроптопі та лосинах. Фігура акторки має чудовий вигляд. Результат регулярних тренувань — очевидний.

Також Лонгорія зазначає, що активно рухається протягом усього дня — вона багато гуляє зі своїм сином і полюбляє танцювати під час приготування їжі. А в харчуванні дотримується принципу «чистої» їжі (овочі, білок, корисні жири), хоча іноді дозволяє собі щось «шкідливе», наприклад, страви своєї улюбленої мексиканської кухні.

