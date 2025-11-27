ТСН у соціальних мережах

Має чудовий вигляд: Єва Лонгорія позувала в кроптопі та лосинах після тренування

Акторка багато часу приділяє своїй фізичній формі.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Єва Лонгорія

Єва Лонгорія / © Associated Press

50-річна акторка, продюсерка та бізнесвумен — Єва Лонгорія — поділилася у своєму Instagram відео з занять спортом, яким вона займається регулярно — він уже став невід’ємною частиною її щоденної рутини.

Зірка застрибує на тумбу. Це універсальна вправа з кросфіту, яка розвиває силу ніг, тренує витривалість і координацію, також є високоінтенсивною, а отже, калорійовитратною.

© Instagram Єви Лонгорії

Після тренування Єва зробила селфі. Вона позувала в кроптопі та лосинах. Фігура акторки має чудовий вигляд. Результат регулярних тренувань — очевидний.

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Єва Лонгорія / © Instagram Єви Лонгорії

Також Лонгорія зазначає, що активно рухається протягом усього дня — вона багато гуляє зі своїм сином і полюбляє танцювати під час приготування їжі. А в харчуванні дотримується принципу «чистої» їжі (овочі, білок, корисні жири), хоча іноді дозволяє собі щось «шкідливе», наприклад, страви своєї улюбленої мексиканської кухні.

Раніше, нагадаємо, Єва Лонгорія знялася для глянцю в піджаку на голе тіло і розповіла про свої секрети краси.

Єва Лонгорія у гарних сукнях (41 фото)

