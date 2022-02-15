Має дивний вигляд: американська реперка у трусах і з трояндою приїхала на фешнпоказ

Має дивний вигляд: американська реперка у трусах і з трояндою приїхала на фешнпоказ

Репвиконавиця Coi Leray у дивному аутфіті відвідала Тиждень моди у Нью-Йорку.

Американську реперку Coi Leray (справжнє ім'я Бріттані Коллінз) папараці заскочили, коли вона приїхала на фешнпоказ LaQuan Smith, який минув у межах Тижня моди у Нью-Йорку.

Знаменитість обрала для себе відверто-домашню лук, в якому мала трішки дивний вигляд. На ній був бежевий топсмужка на грудях та бежеві труси. До них Coi Leray одягла бежеві панчохи-штанини з драпуванням.

Coi Leray / Getty Images

Зверху красуня одягла біле пальто з перлами, яке більше було схоже на лазневий халат. Аутфіт вона доповнила бронзовими босоніжками на шпильці. У руці репвиконавиця тримала червону троянду.

У цьому луку реперка блиснула татуюванням під грудьми.

Бріттані зробила укладання з локонами та макіяж із чорними стрілками. На шиї вона мала розкішне намисто.

А колумбійська виконавиця Karol G сходила на вечіркув Лос-Анджелесі у "голій" сукні, сяючи пишними грудьми.

Karol G / Getty Images

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