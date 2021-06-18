Має ефектний вигляд: 5 екстравагантних образів Аріни Домскі

Співачка показала і розповіла про свої незвичайні сценічні вбрання.

У перекладі з італійського "Costume" означає "звичай". Сценічний костюм є особливою областю творчості художника, в якій він може втілити величезну кількість образів, передати характер персонажа. Театральний костюм формує уявлення глядача про особу персонажа, допомагає перейнятися духом тієї епохи, зрозуміти характерні риси, відображені у зовнішньому вигляді актора. Тому так важливо одягнути діючих персонажів у відповідні театральні костюми. Тоді легко буде відчути дух епохи твору, вловити характер героїв і просто насолодитися красою видовища.

1. Рожева сукня з головним убором у вигляді півмісяця

Аріна Домскі/Прес-служба

Це один з перших костюмів, створених для "Opera Show". При створенні сценічних образів я завжди спираюся на музичний матеріал. Цей образ створювався для композиції на музику Г.Ф. Генделя. А оскільки Гендель жив в епоху бароко, то якісь елементи мені хотілося відобразити у костюмі. У нас не стояло завдання відтворити костюм тієї епохи, нам потрібно було зробити стилізацію. Основний акцент ми зробили на головному уборі. Щоразу, буваючи у Венеції, я відвідую місцеві театральні майстерні. В яких не тільки можна замовити костюми і взуття, купити тканини, але й знайти цікаві аксесуари. Мені сподобався півмісяць виготовлений за старовинною технологією з пап'є-маше. Я привезла його до Києва, де театральні майстри перетворили його в головний убір! Він прекрасно доповнив жовто-рожеву сукню.

2. Чорна сукня з мантильєю

Аріна Домскі/Прес-служба

Любов — це завжди натхнення. Так композиція "Amore" в якій є лейтмотив з іспанськими нотками надихнула на створення цього образу. Строгу чорну сукню з мереживом доповнює головний убір — "мантилья". Історія походження мантильї криється в жіночих головних уборах першого тисячоліття нашої ери. Можна простежити зв'язок мантильї з головними накидками, які носили арабські жінки під час перебування Іспанії під заступництвом маврів, — так звані чадри. Спочатку мантильї носили виключно як покривала: гребінець не використовувався, а мантилья просто накидалася на голову. Пізніше мантилья увійшла в моду як декоративний елемент одягу. Її почали носити дами з вищого соціального класу або аристократки.

3. Червона оксамитова сукня з головним убором з троянд

Аріна Домскі/Прес-служба

У всі часи оксамит вважали дорогою тканиною. Раніше його могли дозволити собі тільки короновані особи. І зараз оксамит вважається королівською тканиною, з якої шиються розкішні мантії. У цій сукні я завжди почуваюся по-королівськи. А головний убір, стилізований під стиль бароко, прекрасно доповнює образ.

4. Біла сукня з головним убором у вигляді крил

Аріна Домскі/Прес-служба

Біла сукня з тонкого гіпюру, яка підкреслює силует, доповнює головний убір у вигляді крил. "Крила Венери" — саме так я назвала цей образ, який ми створили спеціально для обкладинки альбому "LA Vita".

5. "Баттерфляй". Чорне кімоно з головним убором у вигляді птахів

Аріна Домскі/Прес-служба

Культура азіатських країн для мене дуже цікава, гастролі в Азії відклали свій відбиток. У моєму сценічному гардеробі є кілька кімоно. Цей образ створили для композиції "Butterfly", яка заснована на знаменитому монолозі Чіо-Чіо -Сан з опери Дж.Пуччіні "Мадам Батерфляй".

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