Має ефектний вигляд: 62-річна мама Періс Гілтон у волошковій сукні і без зморшок з'явилася на фешнівенті

Мама світської левиці на власному прикладі доводить, що вік — це лише цифри в паспорті.
Американська акторка, світська левиця, модельєрка і мама Періс та Нікі Гілтонів — Кеті Гілтон приїхала до Італії, щоб побувати на фешнпоказі Max Mara Resort 2022 Collection. Фешнівен відбувся просто неба на італійському острові Іскья.
Кеті продемонструвала ефектний аутфіт. Одягнена вона була у сукні довжини максі валошкового кольору з широкими рукавами і невеликим вирізом в зоні декольте. Комір і виріз були розшиті чорними каменями.
Вбрання Гілтон скомбінувала з чорними еспадрильями і стильною сумкою від Max Mara. Хвилясте укладання, макіяж смокі-айс і великі діамантові сережки завершили лук Кеті.
Акторці 62, але вона має набагато молодший вигляд. На обличчі — жодної зморшки.
Разом з нею була її донька Нікі, яка обрала бірюзовий комбінезон з широкими штанями і рукавами з розрізами. На талії був такого самого кольору пояс із золотою облямівкою.
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