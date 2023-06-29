Має ефектний вигляд: американська модель мінісукнею підкреслила пишний бюст і стрункі ноги

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Габріель Брітез.

Красуня мала ефектний вигляд. На ній була чорна обтисла корсетна мінісукня, прикрашена чорними стразами у вигляді квітів, на бретельках і з довгими рукавами.

Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру, гарні ноги і пишне декольте Габріель.

Габріель Брітез / Фото: Getty Images

Аутфіт Брітез доповнила чорними босоніжками на екстремально високій платформі і підборах та чорним клатчем. Модель уклала волосся у локони, зробила макіяж у природних відтінках, молочний манікюр, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – ланцюжком, а руку – браслетом із цього самого комплекту.

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