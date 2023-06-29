Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Має ефектний вигляд: американська модель мінісукнею підкреслила пишний бюст і стрункі ноги

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
458
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Має ефектний вигляд: американська модель мінісукнею підкреслила пишний бюст і стрункі ноги

Габріель Брітез / Фото: Getty Images

Габріель Брітез у спокусливому образі total black зібралася на якийсь захід.

В об'єктиви папараці на вулицях Лос-Анджелеса потрапила американська модель Габріель Брітез.

Красуня мала ефектний вигляд. На ній була чорна обтисла корсетна мінісукня, прикрашена чорними стразами у вигляді квітів, на бретельках і з довгими рукавами.

Вбрання ідеально підкреслило струнку фігуру, гарні ноги і пишне декольте Габріель.

Габріель Брітез / © Getty Images
Габріель Брітез / Фото: Getty Images

Аутфіт Брітез доповнила чорними босоніжками на екстремально високій платформі і підборах та чорним клатчем. Модель уклала волосся у локони, зробила макіяж у природних відтінках, молочний манікюр, прикрасила вуха лаконічними сережками, шию – ланцюжком, а руку – браслетом із цього самого комплекту.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
458
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація