Має ефектний вигляд: британська модель у купальнику похизувалася сексуальною фігурою

Білявка продемонструвала і красивий купальник, і чудову фізичну форму.

Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram нові фото з відпочинку.

Перед об'єктивом фотокамери красуня позувала у красивому чорному купальнику з відвертим декольте і вирізами по боках, які візуально робили її талію тоншою. Свій пляжний лук модель доповнила золотим ланцюжком на тілі.

Арабелла Чі/Instagram

Чі похизувалася стрункою і сексуальною фігурою. Вона має дуже спокусливий вигляд.

Арабелла Чі/Instagram

Арабелла розпустила волосся, зробила боковий проділ і прикрасила руку браслетами.

Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі продемонструвала фігуру у білому купальнику.

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