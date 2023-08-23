Має ефектний вигляд: британська модель у купальнику похизувалася сексуальною фігурою

Білявка продемонструвала і красивий купальник, і чудову фізичну форму.
Модель і зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Арабелла Чі – виклала в Instagram нові фото з відпочинку.
Перед об'єктивом фотокамери красуня позувала у красивому чорному купальнику з відвертим декольте і вирізами по боках, які візуально робили її талію тоншою. Свій пляжний лук модель доповнила золотим ланцюжком на тілі.
Чі похизувалася стрункою і сексуальною фігурою. Вона має дуже спокусливий вигляд.
Арабелла розпустила волосся, зробила боковий проділ і прикрасила руку браслетами.
Нагадаємо, минулого разу Арабелла Чі продемонструвала фігуру у білому купальнику.
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