Має ефектний вигляд: британська зірка реаліті у міні блиснула сексуальним декольте

Міллі Корт обрала для свого виходу лук від бренду Mugler.

Зірка британського реалітішоу "Острів кохання" – Міллі Корт – відвідала галапоказ фільму "Check-in у халепу" (Joy Ride), який відбувся на Vue Leicester Square у Лондоні.

Міллі з'явилася на івенті у спокусливому образі total black від бренду Mugler. На ній був жакет із прозорим корсетом і відвертим сексуальним декольте та мініспідниця, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Міллі Корт / Фото: Getty Images

Аутфіт красуня доповнила рожевими туфлями-човниками на шпильках і маленькою рожевою сумочкою від Diesel.

Корт зробила гладкий пучок, макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха золотими сережками, а руки – золотими каблучками.

Про фільм:

Стрічка "Check-in у халепу" режисерки і сценаристки Адель Лім розповідає про чотирьох подруг, які їдуть мандрувати, щоб знайти матір однієї з них. Під час подорожі їхні пригоди перетворюються на історію зв'язку, дружби, приналежності і безпосереднього розпусти.

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