Має ефектний вигляд: Катерина Бужинська у сукні з високим розрізом продемонструвала стрункі ноги

Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний образ.

Вона постала в елегантній чорній сукні на одне плече з об'ємними рюшами та пір'ям. Вбрання також мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.

Катерина Бужинська / Фото: Instagram Катерини Бужинської

Аутфіт артистка доповнила босоніжками на високих шпильках, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на червоній помаді і білим манікюром. Вуха Катерина прикрасила довгими сережками, а руки – браслетом і каблучками.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася луком у червоному костюмі з паєтками, який доповнила перлинними прикрасами.

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