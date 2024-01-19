Має ефектний вигляд: Катерина Бужинська у сукні з високим розрізом продемонструвала стрункі ноги

Артистка елегантним вбранням підкреслила струнку фігуру.
Катерина Бужинська продемонструвала в Instagram новий ефектний образ.
Вона постала в елегантній чорній сукні на одне плече з об'ємними рюшами та пір'ям. Вбрання також мало високий розріз, який дозволив їй продемонструвати стрункі ноги.
Аутфіт артистка доповнила босоніжками на високих шпильках, хвилястим укладанням, макіяжем із акцентом на червоній помаді і білим манікюром. Вуха Катерина прикрасила довгими сережками, а руки – браслетом і каблучками.
Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська похизувалася луком у червоному костюмі з паєтками, який доповнила перлинними прикрасами.
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