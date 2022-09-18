Має ефектний вигляд: Пенелопа Крус рожевим міні підкреслила стрункі ноги

48-річна акторка, як амбасадорка Chanel, продовжує демонструвати красиві луки від французького бренду.

Пенелопа Крус знову з'явилася на 70-у Міжнародному кінофестивалы у Сан-Себастьяні. Там акторка продемонструвала ефектний аутфіт.

Зірка сяяла у рожевому костюмі із колекції Chanel Resort 2023. Вбрання складалося із топа з декоративними ґудзиками у зоні декольте і мініспідниці, яка ідеально підкреслила стрункі ноги Пенелопи.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

Костюм вона скомбінувала з чорними босоніжками на високій платформі і підборах, а також із маленькою рожевою сумочкою.

На обличчя вона одягла чорні окуляри, зробила об'ємне укладання і завершила аутфіт червоним манікюром і педикюром.

Раніше на цьому самому кінофестивалі Пенелопа постала в образі total black від Chanel. Вона поєднала сорочку зі стьобаними штанями, тонким ремінцем із логотипом французького бренду та чорними босоніжками на шпильках із логотипом.

Пенелопа Крус / Фото: Getty Images

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