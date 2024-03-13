Має ефектний вигляд: Софія Вергара блиснула фігурою у купальнику

Акторка випустила свою колекцію купальників.
51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара презентувала свою лінійку купальників. У її рекламі, звісно, знялася вона сама.
Зірка позувала в злитому купальнику трав'яного відтінку з чашками та широкими бретельками, який підкреслив гарну фігурі акторки.
"Після кількох місяців тестування зразків та фасонів, я можу з радістю поділитися моєю новою колекцією для плавання! Саме до весняних канікул", — написала Софія під фото.
Нагадаємо, раніше Софія Вергара продемонструвала гарний образ в обтислій червоній сукні.
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