Має ефектний вигляд: Софія Вергара блиснула фігурою у купальнику

51-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара презентувала свою лінійку купальників. У її рекламі, звісно, знялася вона сама.

Софія Вергара випустила колекцію купальників / Фото: Instagram Софії Вергари

Зірка позувала в злитому купальнику трав'яного відтінку з чашками та широкими бретельками, який підкреслив гарну фігурі акторки.

Софія Вергара випустила колекцію купальників / Фото: Instagram Софії Вергари

"Після кількох місяців тестування зразків та фасонів, я можу з радістю поділитися моєю новою колекцією для плавання! Саме до весняних канікул", — написала Софія під фото.

Нагадаємо, раніше Софія Вергара продемонструвала гарний образ в обтислій червоній сукні.

Фото: Instagram Софії Вергари

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