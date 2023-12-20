Ефектна Софія Вергара підкреслила красиву фігуру обтислою сукнею

Зірка продемонструвала вечірній образ.
51-річна колумбійська актриса та ведуча Софія Вергара показала лук, який вона обрала для зустрічі зі своєю колежанкою – Гайді Клум.
Софія одягла коричневу сукню з довгими рукавами від Saint Laurent, яку доповнила чорною сумкою Bottega Veneta, золотим браслетом, великими овальними сережками з бордовим каменем, а також босоніжками на дуже високих підборах.
Клум показала селфі з Вергарою у своєму Instagram. Вона віддала перевагу чорній мінісукні, розшитій паєтками, і босоніжкам з пір'ям.
Нагадаємо, раніше Софія Вергара відвідала гала-вечір Women In Cinema, присвячений вкладу жінок у розвиток кінематографу, у Саудівській Аравії. Для заходу зірка обрала сукню свого улюбленого фасону – приталену та без бретельок.
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