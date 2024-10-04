Має ефектний вигляд: топмодель Жизель Бундхен з новою стрижкою знялася для Zara

Популярний іспанський бренд створив колаборацію зі Стефано Пілаті, який був креативним директором Saint Laurent, Zegna та засновником власного бренду Random Identities.

44-річна бразильська супермодель – Жизель Бундхен – стала обличчям до промокампанії Zara x Stefano Pilat. Компанію їй склав сам Стефано, який продемонстрував чоловічу лінійку. Автором знімків виступив легендарний фотограф Стівен Мейзел.

Колекція була натхненна особистим стилем Стефано Пілаті і спочатку мала включати тільки чоловічий одяг, але пізніше доповнена і жіночим.

Колекція Zara x Stefano Pilat включає чорно-білі та пастельні елегантні топи з бантами, укорочене пальто, штучні шуби, речі зі шкіри, довгі сукні, сукні у горох, сорочки у смужку. На особливу увагу заслуговують речі з принтом у вигляді полуниці – це посилання на колекцію Пілаті для Saint Laurent сезону весна-літо 2010.

Бундхен має приголомшливий вигляд в новому образі — з пишною короткою стрижкою і новим — платиновим — відтінком волосся.

Нагадаємо, раніше красива Жизель Бундхен позувала в купальнику. Топмодель знялася у рекламі бренду одягу для активного способу життя.

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