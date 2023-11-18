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Має ефектний вигляд: українка з найбільшими вилицями у кроптопі похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
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Має ефектний вигляд: українка з найбільшими вилицями у кроптопі похизувалася пишним бюстом і тонкою талією

Анастасія Покрещук/Пресслужба

Анастасія Покрещук у стильному луку з'явилася на музичному івенті у Києві.

Власниця найбільших вилиць у світі, українська блогерка Анастасія Покрещук відвідала презентацію нового альбому співака CHEEV.

Анастасія Покрещук і CHEEV/Пресслужба / ©
Анастасія Покрещук і CHEEV/Пресслужба

На івент зірка соцмереж прийшла у стильному образі. На ній був червоний кроптоп із блискавкою, який ідеально підкреслив її пишний та сексуальний бюст і тонку талію. Верх Настя скомбінувала з чорними легінсами і чорними чоботами на високих платформах.

Анастасія Покрещук/Пресслужба / ©
Анастасія Покрещук/Пресслужба

Свій образ блогерка доповнила об'ємною кучерявою зачіскою з різнокольоровими пасмами волосся, яскравим макіяжем та дуже довгими нігтями перламутрово-бірюзового кольору. Анастасія мала дуже ефектний вигляд.

Анастасія Покрещук/Пресслужба / ©
Анастасія Покрещук/Пресслужба

Нагадаємо, на презентації також побувала Оля Цибульська, яка з'явилася у піжамному костюмі і зі стильною зачіскою.

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Дата публікації
Перегляди
839
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