Має ефектний вигляд: зірка реаліті мінісукнею з торочкою підкреслила стрункі ноги

Челсі Лазкані обрала для свого виходу гламурний аутфіт, у якому вона точно не залишилась непомітною.

Папараці заскочили зірку п’ятого сезону американського реалітішоу Selling Sunset – Челсі Лазкані – на вулицях Лос-Анджелеса. Красуня йшла на вечірку.

Для свого виходу вона обрала бежеву обтислу мінісукню, розшиту лелітками кольору металік, із галтером і торочкою. Вбрання чудово підкреслило струнку фігуру і ноги Челсі.

Челсі Лазкані / Фото: Getty Images

Аутфіт вона доповнила прозорими босоніжками на високій платформі і маленькою сумочкою у вигляді поросяти, інкрустованого стразами, н аланцюжку.

Лазкані зробила високу зачіску, насичений макіяж із акцентом на очах, прикрасила вуха масивними сережками з камінням і завершила лук довгим гострим манікюром із малиновим френчем.

Нагадаємо, раніше Челсі Лазкані з'явилася на прогулянці у мінісукні кольору металік на тонких бретельках і з відвертим декольте. Під вбрання був срібний бюстгальтер, розшитий паєтками і блискітками, який прикривав лише її соски.

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