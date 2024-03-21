Має ефектний вигляд: зірка реаліті у перлинній мінісукні похизувалася пишним декольте

Емма Ернан любить носити короткі вбрання, які підкреслюють її принади.

Зірка американського реалітішоу Selling Sunset – Емма Ернан – потрапила під приціл папараці у Лос-Анджелесі.

Білявка, як завжди, мала ефектний вигляд. На ній була перлинна мінісукня з драпуванням і відвертим декольте, яке ідеально підкреслило її пишні і сексуальні груди.

Аутфіт Ернан доповнила босоніжками кольору металік на шпильках і білою сумочкою на ланцюжку.

Емма Ернан / Фото: Getty Images

Красуня зробила акуратне укладання, одягла на обличчя окуляри у молочній оправі з блискітками, вуха прикрасила срібними сережками-кільцями, а руку – каблучкою з камінням. Французький манікюр завершив лук Емми.

Нагадаємо, раніше Емма Ернан похизувалася стрункою фігурою у білому суцільному купальнику на блискавці з пікантним декольте.

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