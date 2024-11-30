Має ефектний вигляд: зірка-трансгендер фільму "Емілія Перес" у червоній сукні сяяла на івенті

Карла Софія Гаскон відвідала прем’єрний показ фільму "Емілія Перес" у Мадриді. На заході вона постала в ефектному аутфіті.

На червоній доріжці акторка з'явилася в асиметричній червоній сукні максі з драпуванням, яка їй дуже пасувала.

Карла Софія Гаскон / Фото: Getty Images

Свій аутфіт Карла доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками і бежевим манікюром. Лук вона завершила сережками-кільцями з камінням.

Про фільм:

Стрічка є претенденткою на премію "Оскар" від Франції, номінанткою Європейської кіноакадемії і лавреата Каннського кінофестивалю.

"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.

Читайте також: