Має ефектний вигляд: зірка-трансгендер фільму "Емілія Перес" у червоній сукні сяяла на івенті

52-річна акторка обрала для своєї появи яскраве вбрання.
Карла Софія Гаскон відвідала прем’єрний показ фільму "Емілія Перес" у Мадриді. На заході вона постала в ефектному аутфіті.
На червоній доріжці акторка з'явилася в асиметричній червоній сукні максі з драпуванням, яка їй дуже пасувала.
Свій аутфіт Карла доповнила гарною зачіскою з локонами, макіяжем із чорними стрілками і бежевим манікюром. Лук вона завершила сережками-кільцями з камінням.
Про фільм:
Стрічка є претенденткою на премію "Оскар" від Франції, номінанткою Європейської кіноакадемії і лавреата Каннського кінофестивалю.
"Емілія Перес" – це унікальний жанровий мікс, який поєднує в собі елементи нуару, мелодрами, комедії та мюзиклу. Фільм розповідає історію Рити – адвокатки, яка почувається на роботі не у своїй тарілці. Її компанія любить великі гроші, тому часто допомагає злочинцям уникнути відповідальності. Але одного разу героїня отримує несподівану пропозицію. Вона має допомогти лідерові наркокартелю піти з кримінального світу та реалізувати план втечі, ставши жінкою, про що він завжди мріяв.
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