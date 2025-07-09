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- Шоу-бізнес
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Має ефектний вигляд: 52-річна Софія Вергара блиснула сідницями у стрингах
Акторка поділилася у Мережі сміливим фото.
52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара поділилася в Instagram серією сміливих знімків, на яких вона позує у строкатому купальнику з лінійки Sofia Vergara Swim, яку вона випускає у співпраці з Walmart із 2022-го.
Софія особисто бере участь у рекламних кампаніях, що й не дивно — вона має приголомшливий вигляд. Судячи з хештегу «Ібіца», фото були зроблені саме на цьому популярному серед селебріті курорті в Іспанії.
«Кожне тіло — пляжне тіло. Головне — як ти почуваєшся. Я хотіла створити такі купальники, в яких кожна жінка скаже собі: „Я маю чудовий вигляд!“ — розповідає Софія про свій бренд.
А раніше — 5 липня, у Міжнародний день бікіні — Вергара опублікувала у Мережі відео, на якому топлес засмагає на лежаку. Під публікацією шанувальники закидали її захопленими компліментами.
Раніше, нагадаємо, Софія Вергара зачарувала всіх на презентації свого бренду косметики. Вона привернула увагу елегантною літньою сукнею міді з квітковим візерунком.