Має ефектний вигляд: 52-річна Софія Вергара блиснула сідницями у стрингах

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

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52-річна колумбійська акторка та ведуча Софія Вергара поділилася в Instagram серією сміливих знімків, на яких вона позує у строкатому купальнику з лінійки Sofia Vergara Swim, яку вона випускає у співпраці з Walmart із 2022-го.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія особисто бере участь у рекламних кампаніях, що й не дивно — вона має приголомшливий вигляд. Судячи з хештегу «Ібіца», фото були зроблені саме на цьому популярному серед селебріті курорті в Іспанії.

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

«Кожне тіло — пляжне тіло. Головне — як ти почуваєшся. Я хотіла створити такі купальники, в яких кожна жінка скаже собі: „Я маю чудовий вигляд!“ — розповідає Софія про свій бренд.

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Софія Вергара / © Instagram Софії Вергари

А раніше — 5 липня, у Міжнародний день бікіні — Вергара опублікувала у Мережі відео, на якому топлес засмагає на лежаку. Під публікацією шанувальники закидали її захопленими компліментами.

Раніше, нагадаємо, Софія Вергара зачарувала всіх на презентації свого бренду косметики. Вона привернула увагу елегантною літньою сукнею міді з квітковим візерунком.

Софія Вергара / © Associated Press Софія Вергара / © Associated Press Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Associated Press Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара та Хайді Клум / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Associated Press Софія Вергара / © Getty Images Софія Вергара / © Getty Images