Має ефектний вигляд: 59-річна співачка Тоні Брекстон позувала в самому лише боді

Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

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Американська співачка Тоні Брекстон, яка прославилася завдяки хітам Un-Break My Heart, Breathe Again та You’re Makin' Me High, відзначила 59-річчя ефектною фотосесією, у якій продемонструвала фігуру у відвертому образі. Зірка поділилася знімками у своєму Instagram, продемонструвавши впевненість у собі та любов до власного тіла.

Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Для знімань Брекстон обрала чорне напівпрозоре боді, яке підкреслило її фігуру, та босоніжки на високих підборах. Образ вийшов сміливим: співачка позувала перед камерою, акцентуючи увагу на фігурі та ефектній подачі.

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Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

У публікації артистка також поділилася роздумами про вік та самоприйняття. Вона дала зрозуміти, що не збирається приховувати природні зміни тіла і продовжує відчувати себе привабливою. Брекстон підкреслила, що приймає себе такою, яка є, — з усіма складками та зморшками.

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Тоні Брекстон, фото: instagram.com/tonibraxton

Шанувальники високо оцінили відверту фотосесію та залишили під знімками безліч компліментів, відзначивши ефектний вигляд співачки.

Нагадаємо, раніше 61-річна модель Пауліна Порізкова позувала в бікіні під час відпочинку в Греції.

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