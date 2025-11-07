Має ефектний вигляд: 61-річна Ель Макферсон позувала в прозорих сукнях і мереживних трусах

Ель Макферсон / © Getty Images

61-річна австралійська супермодель, акторка, продюсерка і телеведуча — Ель Макферсон - стала головною зіркою нового випуску журналу Madame Figaro. На обкладинці глянцю вона позувала в сміливому образі — прозорій спідниці, мереживних трусах і високих чоботях з мережива.

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Стилісти підібрали для неї й інші провокаційні луки: Ель була зазнімкована в прозорих тонких сукнях, а також у вбраннях, що підкреслюють її фігуру. Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі був природний макіяж. Макферсон має просто приголомшливий вигляд.

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Одного разу в інтерв’ю журналу MAXIM вона так сказала про свій вік: «Мої шістдесят — це не кінець. Це новий початок, відродження в сприятливій ролі мудрої жінки в суспільстві, яка сприймає красу як глибину душі. Я отримала нове відчуття свободи й легкості. Це не роки у вашому житті, це життя у ваших роках, це бути здоровою та яскравою з почуттям життєвої сили, що було ключем до повноцінного й осмисленого життя».

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Зазначимо, Ель Макферсон була однією з найвідоміших супермоделей 1980-90-х поряд із Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл. Отримала прізвисько «The Body» («Тіло») за ідеальні пропорції та спортивну фігуру. У свої 61 рік продовжує зніматися для фешн-проєктів, демонструючи здоровий і природний спосіб життя без жорстких дієт і пластичної хірургії.

