ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
225
Час на прочитання
2 хв

Має ефектний вигляд: 61-річна Ель Макферсон позувала в прозорих сукнях і мереживних трусах

Відома модель знялася для французького глянцю.

Автор публікації
Юлія Кудринська
Ель Макферсон

Ель Макферсон / © Getty Images

61-річна австралійська супермодель, акторка, продюсерка і телеведуча — Ель Макферсон - стала головною зіркою нового випуску журналу Madame Figaro. На обкладинці глянцю вона позувала в сміливому образі — прозорій спідниці, мереживних трусах і високих чоботях з мережива.

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Стилісти підібрали для неї й інші провокаційні луки: Ель була зазнімкована в прозорих тонких сукнях, а також у вбраннях, що підкреслюють її фігуру. Волосся моделі було розпущене, а на її обличчі був природний макіяж. Макферсон має просто приголомшливий вигляд.

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Одного разу в інтерв’ю журналу MAXIM вона так сказала про свій вік: «Мої шістдесят — це не кінець. Це новий початок, відродження в сприятливій ролі мудрої жінки в суспільстві, яка сприймає красу як глибину душі. Я отримала нове відчуття свободи й легкості. Це не роки у вашому житті, це життя у ваших роках, це бути здоровою та яскравою з почуттям життєвої сили, що було ключем до повноцінного й осмисленого життя».

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Ель Макферсон у Madame Figaro / © Инстаграм Эль Макферсон

Зазначимо, Ель Макферсон була однією з найвідоміших супермоделей 1980-90-х поряд із Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл. Отримала прізвисько «The Body» («Тіло») за ідеальні пропорції та спортивну фігуру. У свої 61 рік продовжує зніматися для фешн-проєктів, демонструючи здоровий і природний спосіб життя без жорстких дієт і пластичної хірургії.

Раніше, нагадаємо, 54-річна Клаудія Шиффер позувала топлес і в спідній білизні. Супермодель стала головною зіркою нової промокампанії відомого бренду.

Дата публікації
Кількість переглядів
225
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie