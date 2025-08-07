ТСН у соціальних мережах

Має ефектний вигляд: 66-річна Мадонна приміряла прозору сукню від українського бренду

Співачка позувала в зухвалому образі для нової фотосесії.

Юлія Кудринська
Мадонна

Мадонна / © Instagram Мадонни

66-річна легендарна співачка Мадонна поділилася у своєму Instagram результатом нової фотосесії, для якої вона приміряла відвертий образ. Зірка позувала в прозорій сукні під назвою Nina Black Dress від українського бренду Zhilyova, яка ефектно підкреслила її фігуру.

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Свій сміливий total black look співачка доповнила чорними щільними капроновими колготками, високими рукавичками, туфлями на шпильках і хутряним боа.

Образ поп-легенди завершували золоті ланцюжки і кольє з камінням, а також її фірмовий макіяж зі стрілками на повіках.

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Мадонна / © Instagram Мадонни

Зазначимо, світові зірки люблять і часто носять одяг українських брендів. Наприклад, Синтія Ніксон виходила в світ у луці від Bevza, топмодель Сара Сампайо позувала для фотосесії у Vogue у сукнях від J’amemme, а кепі від Руслана Багінського вдягали Періс Гілтон, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка серіалу «Емілі в Парижі» — Ешлі Парк, і багато інших.

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

Мадонна та Девід Банда / © Getty Images

Мадонна та Девід Банда / © Getty Images

Мадонна / © Getty Images

© Getty Images

Мадонна_1 / © Getty Images

© Getty Images

