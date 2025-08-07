Має ефектний вигляд: 66-річна Мадонна приміряла прозору сукню від українського бренду

Мадонна / © Instagram Мадонни

66-річна легендарна співачка Мадонна поділилася у своєму Instagram результатом нової фотосесії, для якої вона приміряла відвертий образ. Зірка позувала в прозорій сукні під назвою Nina Black Dress від українського бренду Zhilyova, яка ефектно підкреслила її фігуру.

Свій сміливий total black look співачка доповнила чорними щільними капроновими колготками, високими рукавичками, туфлями на шпильках і хутряним боа.

Образ поп-легенди завершували золоті ланцюжки і кольє з камінням, а також її фірмовий макіяж зі стрілками на повіках.

Зазначимо, світові зірки люблять і часто носять одяг українських брендів. Наприклад, Синтія Ніксон виходила в світ у луці від Bevza, топмодель Сара Сампайо позувала для фотосесії у Vogue у сукнях від J’amemme, а кепі від Руслана Багінського вдягали Періс Гілтон, бразильська модель Жизель Олівейра, зірка серіалу «Емілі в Парижі» — Ешлі Парк, і багато інших.