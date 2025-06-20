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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
202
Час на прочитання
1 хв

Має ефектний вигляд: Катерина Бужинська в червоному купальнику позувала на пляжі у Болгарії

Артистка поділилася зі своїми фоловерами пляжним вайбом.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Катерина Бужинська

Катерина Бужинська

Катерина Бужинська опублікувала в Instagram яскраву літню світлину, зроблену на пляжі в Болгарії. Зірка приймала сонячні ванни і насолоджувалася відпочинком.

Артистка постала в ефектному пляжному образі. На ній був червоний суцільний купальник з пікантним декольте. У неї було укладання з локонами, макіяж із червоною помадою та лаконічні сережки у вухах. У руці Катерина тримала полуницю.

Катерина Бужинська / Фото Ilona Rukobratska

Катерина Бужинська / Фото Ilona Rukobratska

«Інколи саме коротка відпустка або навіть кілька днів на морі можуть допомогти відновити сили, очистити розум і повернутися до справ з новими ідеями та енергією. Це час для себе, щоб звільнитися від щоденних турбот і насолодитися природою, тишею та гарним видом. Сподіваюся, що кожен з нас зможе знайти і для себе таке коротке перезавантаження, навіть якщо не на морі, а в рідних краях або просто у спокійній обстановці вдома. Адже саме це допомагає зберегти баланс і повернутися до життя з новим натхненням і радістю. Миру нам у душі і над українським небом», — написала під фото Бужинська.

Нагадаємо, раніше Катерина Бужинська в оксамитовому червоно-чорному купальнику похизувалася стрункою фігурою.

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