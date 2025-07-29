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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
366
Час на прочитання
1 хв

Має ефектний вигляд: Меріл Стріп у монохромному луку з'явилася на зніманнях «Диявол носить Prada»

76-річна акторка знімається у продовженні культової стрічки, в якій вона грає головну редакторку глянцю Міранду Прістлі.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меріл Стріп

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп заскочили папараці у Нью-Йорку на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada». Вона продемонструвала стильний монохромний аутфіт у всьому сірому.

Меріл Стріп / © Getty Images

Меріл Стріп / © Getty Images

На зірці був жакет, сукня міді вільного силуету, які вона скомбінувала зі шкіряними туфлями на високих підборах.

Лук Стріп доповнила стильною зачіскою, макіяжем із темно-бежевою помадою і французьким манікюром. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — срібні сережки-кільця, на шиї — срібний ланцюжок, а на руках — масивний срібний браслет, годинник і каблучки. Образ Меріл завершила сірим клатчем.

Нагадаємо, минулого разу на знімальному майданчику Меріл Стріп постала у бежевомк тренчі з лацканами, який зверху нагадував жакет, біла сорочка з гофруванням і темно-сині штани.

Фільм «Диявол носить Prada 2» зняв Девідом Франкелем за сценарієм Алін Брош Маккенни. Його прем’єра запланована на 1 травня 2026 року.

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Дата публікації
Кількість переглядів
366
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