Має ефектний вигляд: Меріл Стріп у монохромному луку з'явилася на зніманнях «Диявол носить Prada»

Меріл Стріп / © Getty Images

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Меріл Стріп заскочили папараці у Нью-Йорку на знімальному майданчику сиквелу «Диявол носить Prada». Вона продемонструвала стильний монохромний аутфіт у всьому сірому.

Меріл Стріп / © Getty Images

На зірці був жакет, сукня міді вільного силуету, які вона скомбінувала зі шкіряними туфлями на високих підборах.

Лук Стріп доповнила стильною зачіскою, макіяжем із темно-бежевою помадою і французьким манікюром. На обличчі у неї були чорні сонцезахисні окуляри, у вухах — срібні сережки-кільця, на шиї — срібний ланцюжок, а на руках — масивний срібний браслет, годинник і каблучки. Образ Меріл завершила сірим клатчем.

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Нагадаємо, минулого разу на знімальному майданчику Меріл Стріп постала у бежевомк тренчі з лацканами, який зверху нагадував жакет, біла сорочка з гофруванням і темно-сині штани.

Фільм «Диявол носить Prada 2» зняв Девідом Франкелем за сценарієм Алін Брош Маккенни. Його прем’єра запланована на 1 травня 2026 року.