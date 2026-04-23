- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 142
- Час на прочитання
- 1 хв
Має ефектний вигляд: Жасмін Тукс у червоній сукні продемонструвала струнку фігуру
35-річна американська топмодель і «ангел» Victoria’s Secret в образі lady in red стала гостею кіноподії у Нью-Йорку.
Жасмін Тукс відвідала у Нью-Йорку світову прем’єру фільму «Диявол носить Прада 2», на якій вона продемонструвала ефектний образ.
Модель з’явилася перед фотокамерами у червоній обтислій сукні максі і без бретельок від бренду Marmar Halim. Вбрання чудово підкреслило її струнку фігуру.
Тукс доповнила аутфіт червоними лакованими гостроносими туфлями. Вона зробила гладку зачіску, макіяж із акцентом на бордовій помаді і завершила лук діамантовими прикрасами.
