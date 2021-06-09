Має елегантний вигляд: "ангел" Жасмін Тукс підкреслила струнку фігуру білизняною сукнею

Модель продемонструвала вечірній образ.

30-річна Жасмін Тукс — американська топмодель і "ангел" Victoria's Secret влаштувала фотосесію на заході.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Для вечірнього виходу модель вибрала елегантну білизняну сукню, яка ефектно підкреслює її струнку фігуру і оголює спину.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Свій образ "ангел" доповнила кольє на шиї і декількома витонченими браслетами на обох руках.

Жасмін позувала на тлі моря на заході.

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

Жасмін Тукс / Instagram Жасмін Тукс

"Ідеальний світ", — підписала фото Тукс. Автором знімків виступила інша модель, "ангел" Жозефін Скрівер.

Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс на відпочинку приміряла кілька купальників, в яких блиснула перед камерою своїми апетитними формами.

Жасмін Тукс в купальниках (18 фото)

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