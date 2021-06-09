Має елегантний вигляд: "ангел" Жасмін Тукс підкреслила струнку фігуру білизняною сукнею

Модель продемонструвала вечірній образ.
30-річна Жасмін Тукс — американська топмодель і "ангел" Victoria's Secret влаштувала фотосесію на заході.
Для вечірнього виходу модель вибрала елегантну білизняну сукню, яка ефектно підкреслює її струнку фігуру і оголює спину.
Свій образ "ангел" доповнила кольє на шиї і декількома витонченими браслетами на обох руках.
Жасмін позувала на тлі моря на заході.
"Ідеальний світ", — підписала фото Тукс. Автором знімків виступила інша модель, "ангел" Жозефін Скрівер.
Нагадаємо, раніше Жасмін Тукс на відпочинку приміряла кілька купальників, в яких блиснула перед камерою своїми апетитними формами.