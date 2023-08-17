Має "філерне обличчя": пластичний хірург розповів, які "уколи краси" робила Кім Кеттролл

За словами експерта, зірка протягом багатьох років відвідує косметологів та робить "уколи краси", тому її зовнішність змінилася.
Від моменту виходу серіалу "Секс і місто" минуло вже 25 років і, звичайно, головні героїні цього проєкту кардинально змінилися.
Виконавці ролі Саманти Джонс — акторці Кім Кеттролл — зараз уже 66 років і вона відкрито каже, що для збереження молодості користувалася послугами косметологів та робила так звані "уколи краси".
За словами пластичного хірурга Річарда Вестрайха, вона не робила серйозних хірургічних втручань. В ексклюзивному інтерв'ю The US Sun він розповів, що саме зробила акторка.
"Схоже, Кім не перенесла жодної операції, але ввела прогресивний філер. Раніше вона вже зізналася, що використовує ботокс і філери. У неї, ймовірно, було найбільше наповнювача з її колежанок по серіалу. Досі Кім мала досить виражені носогубні складки і лінії від кута рота вниз, тепер їх немає, тому ви можете бачити наповнювач в нижній частині її носогубних складок, де над куточком рота є ця маленька шишка. Можливо, вона витрачала близько 5000 доларів на філери та ботокс на рік протягом 20 років".
Також лікар зазначив, що у Кім починає розвиватися "філерне обличчя", яке має опухлий вигляд.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, хто із сучасних монарших осіб змінював зовнішність і робив "уколи молодості".
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