Має гарний вигляд: Кріс Дженнер в елегантному вбранні з прозорим декольте з'явилася на червоній доріжці

Кріс Дженнер стала гостею церемонії вручення премії Breakthrough Prize ("Прорив") у Музеї кіноакадемії у Лос-Анджелесі.

На червоній доріжці вона постала в елегантному образі total black. Зірка реаліті одягла жакет від бренду Nina Ricci з широкими лацканами, плісированими деталями і баскою. На Кріс також була сукня максі з довгими рукавами і прозорим декольте, крізь яке було видно чорний бюстгальтер, із невеликим вирізом й атласною корсетною вставкою.

Кріс Дженнер / Фото: Associated Press

Лук Кріс доповнила стильним укладанням, макіяжем смокі-айс і квадратними чорно-білими сережками з діамантами.

Кріс Дженнер / Фото: Associated Press

Разом із Дженнер на церемонію прийшла її донька – Кім Кардашян, яка сяяла у білій сукні від бренду Alaïa, виготовленій на замовлення зі шкіри з тисненням під крокодила.

Кріс Дженнер і Кім Кардашян / Фото: Associated Press

Нагадаємо, раніше Кріс Дженнер відвідала захід своєї доньки у білому костюмі, який складався зі штанів-палацо і жакета з чорними лацканами, та чорній шовковій блузці з рюшами.

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