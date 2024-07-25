Має гарний вигляд: Надя Дорофєєва показалася в оливковому бікіні

Надя Дорофєєва поділилася в Instagram коротким рілсом, який лаконічно підписала: "Секундочку".

На відео співачка дивиться у дзеркало і щось витирає пальцем під оком. Одягнена вона в оливкове трикутне бікіні і білий низ.

Волосся її укладене в локони, на обличчі – ніжний макіяж, а шия прикрашена ланцюжком із підвіскою. Вона мала гарний вигляд.

Нагадаємо, раніше Надя Дорофєєва знялася у фотосесії у стильному луку. На ній був костюм трендового шоколадного відтінку, який складався з бомбера і коротких шортів.

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