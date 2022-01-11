Має гарний вигляд: скандальна Кортні Лав на вечірці у Лондоні

Співачка, акторка та вдова легендарного соліста гурту Nirvana Курта Кобейна вийшла у світ.

57-річна Кортні Лав завітала на вечірку свого друга DJ Fat Tony, яку той організував у тосканському бістро Il Borro, у Лондоні. DJ Fat Tony святкував 15 років тверезості, а Кортні, яка теж відома своєю розгульною молодістю і кількома спробами суїциду через наркотики, прийшла підтримати друга.

Знаменитість мала чудовий вигляд у милій мереживній сукні коричневого кольору, яку прикрашав шовковий бант на талії та ґудзики на декольте. Образ співачка доповнила щільними колготками, туфлями-човниками та бандамою на голові, яка була розшита лелітками. Шию Кортні прикрашав золотий ланцюжок з кулоном, а зап'ясті годинник від Cartier.

Кортні Лав / Getty Images

Нагадаємо, що Кортні Лав була одружена з Куртом Кобейном два роки і за цей час у них народилася донька Френсіс. Пара була дуже популярна на початку 90-х і часто ставала героями новин, особливо через постійні проблеми з наркотиками та реабілітаціями у рехабах.

Психотропні речовини співачка також вживала і під час вагітності, але пізніше стверджувала, що після народження Френсіс кинула. Проте проблеми з наркотиками Курта продовжили посилюватися і в результаті він вкоротив собі віку у Сіетлі, у віці 27 років.

Кортні Лав та Курт Кобейн / Getty Images

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