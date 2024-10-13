Має гарний вигляд: Ванесса Параді у сукні з блискітками і глибоким декольте з'явилася на кіноподії

51-річна акторка і колишня дружина Джонні Деппа у гламурному аутфіті позувала на відкритті кінофестивалю у Франції.
Ванесса Параді з'явилася серед гостей церемонії відкриття 16-го кінофестивалю Люм'єр у Ліоні.
На червоній доріжці акторка постала у гламурному образі. На ній була чорна довга сукня з блискітками, вставкою-сіткою на животі і глибоким декольте. На плечі вона накинула такий самий жакет із прорізами на рукавах.
Лук Параді доповнила чорним взуттям із лакованими носками. Волосся зірка уклала хвилями, зробила ніжний макіяж і прикрасила шию діамантовим намистом із логотипом Chanel.
Нагадаємо, Ванесса Параді прийшла на показ Модного дому Chanel у Парижі у прямих джинсах із металевим поясом із логотипом бренду, а також у кольоровій квітковій блузці-сітці, розшитій лелітками, з V-подібним вирізом.
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