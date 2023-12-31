Має гламурний вигляд: американська модниця вийшла у світ у рожевому міні з сексуальним декольте

Мандана Болурчі, як завжди, мала яскравий і ефектний вигляд.

Одна із найвпливовіших модниць світу, дівчина професійного баскетболіста Патріка Беверлі – Мандана Болурчі – потрапила до об'єктивів папараці на вулицях Беверлі-Гіллз.

Білявка мала гламурний вигляд. Вона була одягнена у рожеве коротке вбрання з розрізами на талії. Головний акцент у її аутфіті був на глибокому і сексуальному декольте.

Мандана Болурчі / Фото: Getty Images

Вбрання Болурчі доповнила пластиковими рожевими босоніжками на шпильках і срібною сумкою. Вона зробила хвилясте укладання і макіяж із пишними віями. На обличчі у Мандани були масивні рожеві окуляри, у вухах – золоті сережки, на шиї – широкий ланцюжок із кристалами і такий самий був на нозі.

Нагадаємо, минулого разу Мандана Болурчі вийшла у світ в атласній сукні лавандового кольору, розшитій на спідниці пір'ям.

Читайте також: