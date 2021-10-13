Має гламурний вигляд: модель з Лондона сходила до ресторану у прозорому боді

Має гламурний вигляд: модель з Лондона сходила до ресторану у прозорому боді

Бетті Багз продемонструвала сексуальний образ total black.

В об'єктиви папараці на вулицях Лондона потрапила модель, ікона стилю і засновниця бренду окулярів MØY Atelier — Бетті Багз. Аксесуари її бренду користуються популярністю у таких знаменитостей, як Кейт Мосс, Ріта Ора, Пікс Лотт.

Бетті йшла до ресторану у вечірньому відвертому образі. На дівчині було прозоре боді зі смужкою в формі ліфа, зверху якого вона одягла чорний жакет з пишними рукавами, розшитий стразами.

Бетті Багз / Getty Images

Аутфіт Багз доповнила чорними штанями з атласними лампасами і поясом зі стразами, а також чорними босоніжками на високій платформі і підборах. На плечі у неї висіла чорна сумка.

Волосся Бетті зібрала в пучок і зробила макіяж з чорними стрілками і червоною помадою. У вухах у неї були елегантні сережки з камінням, а на шиї — таке саме намисто.

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