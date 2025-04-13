Має гарний вигляд: зірка серіалу "Білий Лотос" мініспідницею підкреслила стрункі ноги

Меган Фейхі / © Getty Images

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Зірка серіалу «Білий Лотос» — Меган Фейхі — потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

Акторка з’явилася у стильному аутфіті. На ній був чорний жакет приталеного силуету із акцентною червоною облямівкою на клапанах для кишень, а також біла сорочка. Верх Меган скомбінувала з чорною плісованою мініспідницею, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Меган Фейхі / © Getty Images

Образ Фейхі доповнила чорними туфлями з відкритими носками і чорною сумкою. У неї було розпущене волосся і макіяж із червоною помадою. Лаконічні прикраси завершили лук зірки.

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Нагадаємо, Меган Фейхі відвідала захід в елегантній вечірній сукні від бренду Ludovic de Saint Sernin.