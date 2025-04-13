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- Шоу-бізнес
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Має гарний вигляд: зірка серіалу "Білий Лотос" мініспідницею підкреслила стрункі ноги
34-річна Меган Фейхі обрала для свого виходу вбрання у класичних кольорах.
Зірка серіалу «Білий Лотос» — Меган Фейхі — потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.
Акторка з’явилася у стильному аутфіті. На ній був чорний жакет приталеного силуету із акцентною червоною облямівкою на клапанах для кишень, а також біла сорочка. Верх Меган скомбінувала з чорною плісованою мініспідницею, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.
Образ Фейхі доповнила чорними туфлями з відкритими носками і чорною сумкою. У неї було розпущене волосся і макіяж із червоною помадою. Лаконічні прикраси завершили лук зірки.
Нагадаємо, Меган Фейхі відвідала захід в елегантній вечірній сукні від бренду Ludovic de Saint Sernin.