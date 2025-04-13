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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Шоу-бізнес
Кількість переглядів
329
Час на прочитання
1 хв

Має гарний вигляд: зірка серіалу "Білий Лотос" мініспідницею підкреслила стрункі ноги

34-річна Меган Фейхі обрала для свого виходу вбрання у класичних кольорах.

Автор публікації
Фото автора: Аліна Онопа Аліна Онопа
Меган Фейхі

Меган Фейхі / © Getty Images

Зірка серіалу «Білий Лотос» — Меган Фейхі — потрапила до об’єктивів папараці у Нью-Йорку.

Акторка з’явилася у стильному аутфіті. На ній був чорний жакет приталеного силуету із акцентною червоною облямівкою на клапанах для кишень, а також біла сорочка. Верх Меган скомбінувала з чорною плісованою мініспідницею, яка чудово підкреслила її стрункі ноги.

Меган Фейхі / © Getty Images

Меган Фейхі / © Getty Images

Образ Фейхі доповнила чорними туфлями з відкритими носками і чорною сумкою. У неї було розпущене волосся і макіяж із червоною помадою. Лаконічні прикраси завершили лук зірки.

Нагадаємо, Меган Фейхі відвідала захід в елегантній вечірній сукні від бренду Ludovic de Saint Sernin.

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Дата публікації
Кількість переглядів
329
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