Має ідеальний вигляд: 42-річну Періс Гілтон сфотографували у чорному ансамблі зі стразами

Найвідоміша білявка сучасності зараз проводить час у Нью-Йорку, де протягом останніх кількох днів ходить за інтерв'ю, щоб рекламувати свої мемуари Paris: The Memoir.

У книжці знаменитість розповіла багато подробиць свого життя, які раніше були невідомі її шанувальникам, зокрема, завдяки уривку з книжки опублікованого виданням Time, стало відомо, що Періс зробила аборт у 22 роки, мала проблеми психологічного та фізичного характеру.

Разом із Періс до Нью-Йорка прилетів її чоловік Картер Реум. Пара разом позувала днями на Таймс сквер. Вони обіймалися і обоє були в чорних луках – Періс одягла мініпальто, колготки та чорні туфлі, а Картер – картате пальто, кросівки та штани, на шиї у нього був шарф.

Періс Гілтон та Картер Реум / Фото: Getty Images

Пізніше Гілтон сфотографували після інтерв'ю в гламурному total black look. Вона поєднала чорну шифонову блузу з розсипом каміння та широкі чорні штани-палацо. Також на красуні були чорні туфлі, стильні сонцезахисні окуляри, а в руці вона тримала сумку з гламурним бантом.

Періс Гілтон / Фото: Getty Images

Чи взяла зірка із собою до Нью-Йорка сина Фенікса, який зовсім нещодавно з'явився на світ, невідомо.

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