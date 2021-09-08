Має кращий вигляд: Брітні Спірс з'явилася перед камерою в маленькій жовтій сукні

Поппринцеса Брітні Спірс, здається, може відсвяткувати першу маленьку перемогу.

Поки весь світ обговорює новину про те, що батько співачки Джеймі Спірс відмовився від опіки над дочкою, Брітні демонструє підписникам в Instagram Stories свій новий образ в жовтій сукні.

"А ось і я і моя жовта сукня", — пише співачка на фотографії, яку опублікувала в історіях. Хто не знає, саме жовтий колір у її шанувальників і учасників руху #freebritney асоціюється з якимись сигналами, які Брітні подає підписникам. Одного разу, фанати Спірс попросили її одягнути щось жовте наступного разу, коли вона буде публікувати щось в блогу в тому випадку, якщо їй необхідна допомога і підтримка. І Брітні тоді одягла жовтий топ. Вчора, співачка з'явилася в кадрі в сукні.

Брітні Спірс / Instagram Брітні Спірс

Можливо, співачка просто полюбила жовтий колір, адже це далеко не перший її образ в сукні такого сонячного відтінку. А може Брітні хоче якось віддячити шанувальникам і висловлює їм своє "дякую" таким чином.

До речі, співачка має гарний вигляд, у неї розпущене і чисте волосся і не так багато, як завжди, макіяжу на обличчі. Наступне слухання у її справі призначено на 29 вересня, воно відбудеться в Лос-Анджелесі.

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